طقس العيد بالشرقية.. شديد الحرارة على أغلب القرى والمراكز

تشهد مراكز وقرى محافظة الشرقية منذ صباح اليوم الاثنين، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة والتي قد تصل إلى أكثر من 43 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة على بعض المراكز والقرى، بينما تتراجع خلال فترات الليل وذلك بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت محافظة الشرقية، قد رفعت درجة الاستعداد، لمواجهة الطقس الحار، حيث تواصل غرفة عمليات المحافظة متابعة حالة الطقس، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشارت تقارير غرف عمليات محافظة الشرقية، إلى عدم ورود أي شكاوى خاصة بارتفاع درجات الحرارة.

محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

وشدد محافظ الشرقية، على رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الحارة الحالية، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا.

وتعرضت مراكز ومدن محافظة الشرقية مطلع الأسبوع الماضي لموجة طقس حارة وارتفاع كبير فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء وحرص إعداد كبيرة من المواطنين على عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.

وشهدت مصر خلال الأسبوع الماضي موجة حارة قوية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن هناك نشاطا للرياح على بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

وقدمت الهيئة نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، منها المواظبة على شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.