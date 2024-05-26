وزارة الداخلية تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية القطرية "صور"

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبة "بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية" بقطاع الأمن العام فى مجال العلوم القانونية والبحث الجنائى وعلوم الأدلة الجنائية بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية القطرية.

وتلقى الدارسين خلال الدورة منهج تدريبى شمل عدد من المحاور فى مجالات (تنمية المهارات القانونية والإنسانية والإجتماعية والسلوكية والمهارات الأمنية "الأطر الرئيسية لأعمال البحث الجنائى ، طرق التعامل مع الأثار المادية لمسرح الجريمة وفحصها" - الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة الجرائم المستحدثة - الكفاءة القتالية الأمنية "تدريبات الرماية واللياقة البدنية وقواعد التأمين الذاتى والشخصى").

و شهدت فاعليات الدورة التدريبية عدد من ورش العمل فى مجالات مختلفة شملت ( مواجهة حروب الجيل الرابع - جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر ومكافحة المخدرات التخليقية - دور رجال الأمن فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان).



كما حاضر فـى الدورة عدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام ونخبة من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء فى مجال التكنولوجيا وعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعى ، كما شمل التدريب عدد من الزيارات الميدانية لمقر (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - معامل الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة).

وفى ختام الدورة تم إعداد برنامج سياحى للوفد الأمنى القطرى شمل مزارات سياحية مختلفة.. حيث أشاد المتدربين بحسن الإستقبال ودقة التنظيم وحرص القيادات الأمنية المصرية على نقل الخبرات العملية والمعرفية لهم بإستخدام أفضل الوسائل والتقنيات والوسائط العلمية الحديثة.

يأتي ذلك إستمراراً لدور وزارة الداخلية الهادف إلى تدعيم التعاون الأمنى بين مصر وأشقائها من الدول العربية الشقيقة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى مجالات العمل الأمنى للكوادر الأمنية من الدول العربية الشقيقة لإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية..

وزارة الداخلية تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية القطرية

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