ملفوف داخل سجادة.. استعجال التحريات في العثور على جثة شخص بالبدرشين

استعجلت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة العثور على جثمان شخص مجهول الهوية وملفوف داخل سجادة على جانب الطريق، بنطاق مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة جثمان الضحية، وتبين أنه به آثار لجرح ذبحي بالرقبة وآثار طعنات، وعليه أمرت النيابة بنقل الجثمان إلى ثلاجة مشرحة الطب الشرعي وكلفت بتوقيع الصفة التشريحية للجثمان، وإعداد تقرير وافي عن مسببات الوفاة وتوقيتها، كما طلبت النيابة تفريغ آلالات المراقبة المحيطة بموقع العثور على الجثمان، والاستماع إلى أقوال عددا من شهود العيان.

وفي الوقت ذاته، يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة لشخص مجهول الهوية مذبوحة داخل سجادة، وبها آثار طعنات بالطريق العام بدائرة مركز شرطة البدرشين.

فحص بلاغات التغيب



حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، نشر وتعميم مواصفات الجثة وفحص بلاغات التغيب للتوصل لهويتها، ومن ثم البحث عن علاقاته وأسباب ارتكاب الجريمة وضبط الجناة.

جثة مذبوحة داخل سجادة في البدرشين



تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة داخل سجادة وسط الطريق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية مذبوحة وملفوفة داخل سجادة وبها آثار طعنات، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.