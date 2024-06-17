تحرير 253 محضرا تموينيا بمختلف مراكز المنوفية

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة فى شن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة، لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت من تحرير 253 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر و بأزيد من السعر المعلن ، وكذا عدم الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر وذلك في ضوء خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

وأفاد المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح مركز قويسنا ضد أصحاب ثلاجة لحوم ومحل أسماك، بحوزتهم أسماك وفسيخ منتهي الصلاحية غير صالح للاستهلاك الادميـ وتحرير 4 محاضر جنح منوف ضد أصحاب محال قطع غيار لعدم إعلانه عن الأسعار والتربح بدون وجه حق.

هذا وشدد محافظ المنوفيةـ على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالاستمرار في تكثيف شن الحملات التموينية المكبرةـ لردع المخالفين، ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح حفاظاً على حقوقهم.