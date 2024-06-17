سميرة عبد العزيز عن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن: بكلمه كل يوم

تحدثت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن أول قصة حب في حياتها وزواجها من الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، الذي استمر 34 عامًا.

قالت سميرة عبد العزيز عن قصة زواجها من محفوظ عبد الرحمن، في لقائها مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”: «كنت بشتغل في مسلسل من إخراج عباس أرناؤوط وتأليفه ووقت التصوير أحضرت ابنتي وبالصدفة هو أحضر ابنته».

وأضافت: «وإحنا على ترابيزة البروفات، كانت ابنتي تلعب مع ابنته ثم فجأة وجدنا ابنته تقول له: (بابا اتجوزها دي معندهاش زوج)، وقتها شعرت بالخجل وقال لي إيه رأيك نسمع كلام البنات».

واستكملت الفنانة سميرة عبد العزيز حديثها عن كواليس زواجها من الراحل محفوظ عبد الرحمن: «وحاول وقتها المخرج عباس أرناؤوط يقنعني بالزواج من محفوظ عبد الرحمن لكن رفضت بسبب عدم رغبتي في تكرار تجربة الزواج، لكنه قال لي إنه محترم ومحب للفن وظروفنا تشبه بعض».

وتابعت: «ثم سافرنا قطر لتصوير مشاهد من المسلسل، وعندما علم الممثلين برغبته في الزواج مني حاولوا إقناعي، وسميحة أيوب شجعتني للزواج منه وقالت لي أنا أضمنه وبالفعل بعدما عدنا إلى مصر نزلنا من الطيارة على بيت سميحة أيوب وكتبنا الكتاب في بيتها.. كان أحسن زوج وأحسن صديق».

وأوضحت أنها على مدار الـ 7 سنوات الماضية منذ وفاة زوجها في 2017، ترتدي الملابس السوداء حزنًا عليه.

وقالت سميرة عبد العزيز، إن ابنتها طلبت منها أن تتوقف عن ارتداء اللون الأسود في ملابسها، لكنها رفضت، مضيفة: «مش هقلعه لحد ما أموت».

وأشارت إلى أنها يوميًا تتحدث مع زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن، معلقة: «بكلم صورته الكبيرة كل يوم وأقوله ياريتك ما سيبتني وأحكي له عن أعمالي والعروض الفنية التي أتلقاها».