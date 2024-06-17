أوكرانيا ترصد تراجع عدد الهجمات الروسية على المناطق الحدودية مؤخرًا

قال المتحدث باسم هيئة حرس الحدود في أوكرانيا أندريه ديمتشينكو، اليوم الاثنين، إن وتيرة الهجمات الروسية على المناطق الحدودية الأوكرانية انخفضت في الآونة الأخيرة.

وأضاف ديمتشينكو - في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن "روسيا كانت تقصف مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف بشكل يومي، إلا أن هذه الهجمات انخفضت في الآونة الأخيرة".

وتابع: "القوات الروسية تقصف ثلاث مناطق حدودية يوميا، وهذه المناطق هي تشيرنيهيف وسومي وخاركيف.. شهدنا مؤخرا هجمات أقل من ذي قبل، ولكن في الواقع، هذه الهجمات لا تتوقف".

وأردف المسؤول الأوكراني أن "القوات الروسية تستخدم مجموعة متنوعة من الأسلحة"، موضحا أن "الهجمات الروسية خلال فصل الربيع شهريًا بلغت حوالي 3 آلاف، بينما رصدنا منذ بداية شهر يونيو الجاري، حوالي ألف هجوم".

وأشار إلى أن "معظم الهجمات الروسية خلال القصف كانت تستسهدف المناطق المأهولة بالسكان، ولهذا يعاني المدنيون".