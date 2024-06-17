عيد الأضحى 2024.. إقبال كبير على شواطئ مرسى مطروح ثاني أيام العيد

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة ومركز مرسى مطروح، اليوم الإثنين، إن شواطئ المدينة تشهد إقبالا كبيرا من مواطني مطروح والمصطافين خلال إجازة عيد الأضحى 2024؛ للاستمتاع بالطقس المعتدل والطبيعة الساحرة.

وأكد رئيس مجلس مدينة ومركز مرسى مطروح، أن الموسم الصيفي السياحي لعام 2024 لمدينة مرسى مطروح؛ انطلق بالتزامن وإجازة عيد الأضحى 2024، التي تستقبل فيه المدينة الآلاف من المصطافين والزائرين، للاستمتاع بالشواطئ والكورنيش والمزارات الأثرية والسياحية والمتاحف وكافة الوسائل الترفيهية والألعاب البحرية الرياضية على الشواطئ.

وأشار جاب الله أن الشواطئ وكورنيش المدينة والحدائق والمتنزهات والملاهي والسيرك وسياحة اليخوت ومزارات كليوباترا وليلي مراد وكافة الخدمات الترفيهية، تعد قبلة ضيوف ومصطافي المحافظة وأهالي مطروح الكرام، للاحتفال بعيد الأضحى 2024 مع أبنائهم وإدخال البهجة السرور على الأطفال والشباب والكبار في ثاني عيد الأضحى المبارك.

رئيس مدينة مطروح: رفع القمامة والمخلفات تتم بشكل يومي على فترتين

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن الشواطئ في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها ومحبيها في عيد الأضحى 2024، حيث تشهد مرسى مطروح في العيد أجواء مثالية من الطقس الرائع والطبيعة الخلابة، وجمال وسحر شواطئها، والمياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، مشيرا إلى استمرار حملات النظافة العامة برفع القمامة والمخلفات تتم بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية بالأحياء وعلى الشواطئ والكورنيش، تعمل على مدار 24 ساعة؛ لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها في إجازة عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي السياحي، مناشداً شباب مطروح متنفعي الشواطئ بالتعاون مع مجلس المدينة لظهور الشواطئ نظيفة أمام روادها.

رئيس مدينة مطروح: يجب الالتزام بتنفيذ تعليمات مسئولي الشواطئ

ونوة رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين والمصطافين وضيوف المدينة بالالتزام بتنفيذ تعليمات مسئولي الشواطئ؛ حفاظا على أرواح المواطنين، والتأكيد على عدم السباحة بالمزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد، حيث تعد من الأماكن غير المصرح بها نزول البحر هي فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة برئاسة مدينة مرسى مطروح، التوعية بحالة البحر والشواطئ للمصطافين ورواد المدينة والتنوية بالحالة العامة للبحر، ونشر بيانات الأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية للمدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ حرصا منا على حياة ضيوفنا ومحبي ومصطافي المدينة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة الاستعدادات المكثفة المبكرة لجميع الأجهزة بالمدينة لاستقبال عيد الأضحى 2024 وموسم الصيف.

عيد الأضحى 2024.. إقبال كبير على شواطئ مرسى مطروح ثاني أيام العيد

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