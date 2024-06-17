الأهلي يسافر إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد في الدوري

يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي الإسكندرية مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وينهي فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة قبل أن تتوجه حافلة الفريق للمبيت في الإسكندرية.

موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء على ملعب برج العرب.

ترتيب الأهلي والاتحاد في جدول الدوري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة حصدها من 16 لقاء آخرها أمام فاركو بهدفين مقابل هدف.

في المقابل يمتلك فريق الاتحاد السكندري نفس الرصيد 36 نقطة في المركز السادس بعدما خاض 25 مباراة.