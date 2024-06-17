النائب العام الروسي يستقبل نظيره المصري لبحث التعاون القضائي

استقبل النائب العام لروسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، نظيره المصري، المستشار محمد شوقي، الذي يزور روسيا حالياً.

ويُعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بين النائبين العامين للبلدين، ويأتي في إطار مشاركة الوفد المصري في مشاورات رؤساء أجهزة النيابة العامة لدول الأعضاء في مجموعة "البريكس"، المقرر عقدها في سانت بطرسبورغ خلال الأيام المقبلة.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون القضائي بين روسيا ومصر وتبادل الخبرات في مجالات القانون والعدالة، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاورات في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل.

ويعكس هذا الحدث أهمية التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، ضمن سياق دولي متغير، يتطلب تعزيز التفاهم المشترك والعمل الجماعي بين الدول.