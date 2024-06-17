ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 3 كيلو مخدرات في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من القبض على عاطلين مسجلين خطر بحوزتهما 3 كيلو مخدرات من الحشيش والأيس والهيروين، كما تبين أنهما يحوزان أسلحة نارية وبيضاء، وجرى التحفظ على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد قيام قوة أمنية بضبط عاطلين أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة.

توصلت التحريات إلى أن المتهمين مسجلين خطر مخدرات، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2,700 كيلو جرام حشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو"، وكمية من الهيروين وسلاح أبيض وميزان حساس وطبنجة وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بترويج المخدرات والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهما الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.