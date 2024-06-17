النيابة تصرح بدفن جثمان موظف أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية بالشيخ زايد

صرحت النيابة العامة بالشيخ زايد، بدفن جثمان موظف أنهى حياته بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وكشفت التحقيقات أن الضحية ويعمل موظفًا أقدم على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع؛ لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته.

موظف ينهي حياته بسبب انفصاله عن زوجته

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة موظف، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية، عقب انفصاله عن زوجته وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.