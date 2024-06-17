ads
الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار النمساوي: مؤتمر سويسرا خطوة مهمة لتمهيد الطريق للسلام وإنهاء الحرب بأوكرانيا

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي كارل نيهمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المستشار النمساوي كارل نيهمر، إن مؤتمر سويسرا خطوة مهمة لتمهيد الطريق للسلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف المستشار النمساوي - في تصريحات اليوم /الاثنين/ - أنه في جميع أنحاء العالم هناك حلفاء وشركاء متشابهون في التفكير من أجل نشر السلام". 
وكان المستشار النمساوي قد شارك أمس في مؤتمر سويسرا، ودعا إلى وقف الحرب في أوكرانيا بشكل عاجل، وإيجاد توافق دولي على تسوية سلمية للصراع، موضحا أنه ناقش مع ممثلي أكثر من 90 دولة الخطوات الأولى لعملية السلام في أوكرانيا.
ووقعت 83 دولة ومنظمة دولية، على الإعلان الختامي للمؤتمر. 

المستشار النمساوي كارل نيهمر مؤتمر سويسرا الحرب في اوكرانيا