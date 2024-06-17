المستشار النمساوي: مؤتمر سويسرا خطوة مهمة لتمهيد الطريق للسلام وإنهاء الحرب بأوكرانيا

قال المستشار النمساوي كارل نيهمر، إن مؤتمر سويسرا خطوة مهمة لتمهيد الطريق للسلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المستشار النمساوي - في تصريحات اليوم /الاثنين/ - أنه في جميع أنحاء العالم هناك حلفاء وشركاء متشابهون في التفكير من أجل نشر السلام".

وكان المستشار النمساوي قد شارك أمس في مؤتمر سويسرا، ودعا إلى وقف الحرب في أوكرانيا بشكل عاجل، وإيجاد توافق دولي على تسوية سلمية للصراع، موضحا أنه ناقش مع ممثلي أكثر من 90 دولة الخطوات الأولى لعملية السلام في أوكرانيا.

ووقعت 83 دولة ومنظمة دولية، على الإعلان الختامي للمؤتمر.