فى ثاني أيام العيد.. إقبال كثيف على مراكز شباب بالمنيا

شهدت مراكز شباب محافظة المنيا إقبال كثيفا من الجمهور بكافة الاعمار منذ الصباح الباكر فى ثانى ايام عيد الأضحى، وفتحت مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث على التوالى.

وتردد المواطنين من القرى والنجوع على مراكز شباب بنى مزار، والمنيا ومغاغة وملوى وديرمواس وسمالوط ومطاى والعدوه وابوقرقاص منذ الصباح.

شهد مركز شباب شلقام ببنى مزار اقبال كثيف وتوزيع هدايا على الأطفال ولعب وموسيقى، كما فتح مركز شباب مدينة سمالوط، ودهروط بمغاغة، العامرية بديرمواس فتح حدائق الطفل واقبال من الجمهور كذلك مركز شباب ماقوسه وبنى احمد وشهدت مراكز شباب تله بالمنيا ومدينة ديرمواس وناصر ملوى ومدينة سمالوط ومدينة بنى مزار ونادى مغاغة والمنيا وناصر الفكرية تزايد كبير على حمامات السباحة والملاهى، وتستمر مراكز الشباب بمختلف ادارات المحافظة فتح ابوابها امام الجمهور خلال ايام العيد.

وأشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إلى أن مراكز الشباب شهدت اقبالا كبيرا فى اليوم الأول للصلاة فى ساحات وملاعب مراكز الشباب، كذلك اقبال الاطفال والشباب وكافة أفراد الاسرة لقضاء اجازة العيد بمراكز الشباب، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب امام الجمهور خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للاحتفال للاطمئنان على المترددين وسير العمل بمراكز الشباب، وتقوم وحدة المنسقين الاعلاميين والمركز الاعلامى بالمديرية بالتغطية الحية والمباشرة لكافة الاحتفالات بمراكز الشباب بصورة كبيرة.

وقد اطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

تتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة .

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والانشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات .

تنطلق المبادرة للعام الثالث على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى في الاعوام الماضية، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي و تطوير البرامج و الانشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

وتقوم إدارة العلاقات العامة والمركز الاعلامي بمتابعة لحظية ومستمرة لكافة الاحتفالات التى تتم مع غرفة عمليات المديرية التى يرأسها الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة والدكتورة سوسن واحمد مصطفى وكلاء المديرية والدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير المركز الاعلامى ووحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية ومديرى إدارات الفروع ومعاونى وكيل الوزارة والمنسقيين الاعلاميين المتواجدين بكافة الإدارات والمراكز لمتابعة سير الاحتفالات بشكل مباشر.

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