تعرف على مواعيد محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن استمرار وتكثيف المراجعات النهائية طلاب الثانوية العامة 2024، وذلك في ضوء الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها في 10 يونيو المقبل.

جدول المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بأبو المطامير

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انه جاري تنفيذ محاضرات ومراجعات نهائية في مختلف المواد بجميع الإدارات التعليمة، والتي يتم تقديمها على يد نخبة من الخبراء والمعلمين، مشيرا أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة وتكثيف المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان.

ويضم جدول المراجعات النهائية للمرحلة الثانوية بإدارة أبو المطامير التعليمية والجاري تنفيذها بمدرسة فؤاد عويس الثانوية للبنات خلال الأسبوع الجاري ما يلي:

الأحد 26 مايو 2024 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10.30 صباحا مادة لغة فرنسية (بنات)، الكيمياء (بنين) من الساعة 11.00 وحتى 12.30.

يوم الاثنين 27 مايو 2024 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10.30 صباحا مادة لغة عربية (بنين)، الكيمياء (بنات) من الساعة 11.00 وحتى 12.30.

يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10.30 صباحا مادة لغة انجليزية (بنات)، رياضيات (مشترك) من الساعة 11.00 وحتى 12.30.

يوم الاربعاء 29 مايو 2024 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10.30 صباحا مادة لغة فرنسية (بنين)، رياضيات (مشترك) من الساعة 11.00 وحتى 12.30.

يوم الخميس 29 مايو 2024 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10.30 صباحا مادة لغة عربية (بنين)، لغة انجليزية (بنين) من الساعة 11.00 وحتى 12.30.



من الجدير بالذكر انه تم تنفيذ خلال الايام الماضية تنفيذ عدد من محاضرات المراجعة النهائية على النحو التالي:

الخميس 23 مايو 2024 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10.30 صباحا مادة اللغة العربية، الإحصاء بمدرسة فؤاد عويس الثانوية بنات.

الجمعة 24 مايو 2024 من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 4 عصرًا مادة الفيزياء بمدرسة فؤاد عويس الثانوية للبنات.

السبت 25 مايو 2024 من الساعة 9 صباحا حتى 10.30 صباحا اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية من 10.30 حتى 12.30 بمدرسة فؤاد عويس الثانوية للبنات.

كما أن المراجعات النهائية المجانية بدأت بإدارة أبو المطامير من أول مايو 2024 وتستمر حتى امتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

من المقرر أن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، انطلاقًا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، الساعة 09:00 صباحًا، وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024، وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 من شهر يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024