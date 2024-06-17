صور| تفحم سيارتين في الوادي الجديد بسبب الحر

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، على حريق شب في سيارتين بمركزي الخارجة والفرافرة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد بنشوب حريقين في سيارتين.

تبين اندلاع حريق في سيارة نصف نقل، بمنطقة أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، وجرى انتقال قوات الحماية المدنية لها وإخماد الحريق بعد تفحم أجزاء كثيرة من السيارة.

كما اندلع حريق في سيارة ملاكي، بمنطقة مصنع اللبن القديم بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل سيارة ملاكي، وتصاعد كثيف للدخان، وارتفاع ألسنة اللهب، بمنطقة مصنع اللبن القديم بمركز الخارجة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وكانت قد أصدرت الحماية المدنية بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، التعليمات والارشادات للمواطنين بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

وقال العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، انه يجب عدم ترك المواد الغازية والقداحات (الولاعات ) والمشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام داخل السيارات خاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة .

كما شدد مصطفى، على ضرورة فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط وعدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل، و تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

كما حذرت من خروج العقارب والثعابين جحورها بشكل ملحوظ ودخولها الى المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

كما شدد الاكثار من شرب الماء والسوائل ، و عدم تشغيل سخانات الماء ، وعدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس ، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والأسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.

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تفحم سيارة ملاكي بمنطقة مصنع اللبن في مدينة الخارجة (1)

تفحم سيارة ملاكي بمنطقة مصنع اللبن في مدينة الخارجة (2)

تفحم سيارة ملاكي بمنطقة مصنع اللبن في مدينة الخارجة (3)

تفحم سيارة ملاكي بمنطقة مصنع اللبن في مدينة الخارجة (4)

تفحم سيارة ملاكي بمنطقة مصنع اللبن في مدينة الخارجة (5)

تفحم سيارة ملاكي بمنطقة مصنع اللبن في مدينة الخارجة (6)

تفحم سيارة ملاكي بمنطقة مصنع اللبن في مدينة الخارجة (7)

تفحم سيارة ملاكي بمنطقة مصنع اللبن في مدينة الخارجة (8)

تفحم سيارة نصف نقل بمنطقة أبو منقار في مركز الفرافرة (1)

تفحم سيارة نصف نقل بمنطقة أبو منقار في مركز الفرافرة (2)

تفحم سيارة نصف نقل بمنطقة أبو منقار في مركز الفرافرة (3)

تفحم سيارة نصف نقل بمنطقة أبو منقار في مركز الفرافرة (4)

تفحم سيارة نصف نقل بمنطقة أبو منقار في مركز الفرافرة (5)

نشوب حريق في سيارة ملاكي بالخارجة (1)

نشوب حريق في سيارة ملاكي بالخارجة (2)