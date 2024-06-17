أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 9 بلدات في إقليم خيرسون خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الإثنين أن الجيش الروسي قصف 9 بلدات تابعة للإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة شخصين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "إن الجيش الروسي استهدف بلدات كيزوميس وأنتونيفكا وشليخوف وبريدنيبروفسكي وتوكاريفكا وتياهينكا ونوفوتياهينكا وأولجيفكا وخيرسون بنيران مدفعية مكثفة وغارات جوية".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف مناطق سكنية في هذه البلدات، مما أدى إلى إلحاق أضرار ب(7) منازل خاصة، كما تعرضت منشأة للبنية التحتية الحيوية وخط أنابيب غاز وسيارة خاصة للقصف.

وتابع بروكودين "أن القوات الروسية هاجمت أمس الأحد في خيرسون فريقا يقوم بإصلاح خط أنابيب للغاز، مما أدى إلى إصابة أحد العمال".

وفي إقليم دونيتسك، أصيب 10 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة من أوكرانيا جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت (يوكرين فورم) عن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين قوله - في تصريح له - "إنه بالأمس أصاب الروس 10 من سكان إقليم دونيتسك 7 في بلدة نوفا بولتافكا و2 في كراسنوهوريفكا وآخر في توريتسك.

وأضاف المسئول الأوكراني أن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي في إقليم دونيتسك وصل إلى 1999 قتيلا و5039 جريحا، دون الأخذ في الاعتبار أعداد الضحايا ماريوبول وفولنوفاخا.