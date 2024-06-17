"مجلس الأمن الروسي": على دول "بريكس" الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، أنه يجب على دول مجموعة "بريكس" الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - خلال الجلسة العامة لمنتدى "الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب" الدولي المشترك، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" الإخباري، اليوم /الاثنين/ - إنه "يتعين على بريكس أيضا مقاومة أي محاولات يمكن تفسيرها بشكل خاطئ، بما في ذلك فرض نظام عالمي غير متبلور "، مشيرا إلى أن "هذا الأمر مفيد فقط للدول الغربية".

ويعقد المنتدى الدولي المشترك بين الأحزاب في شكل "بريكس والدول الشريكة"، بعنوان "الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب" في فلاديفوستوك بمبادرة من "حزب روسيا الموحدة"، ويستمر يومي 17 إلى 18 يونيو الجاري.

وتحضر المنتدى وفود من أذربيجان وبيلاروس وفنزويلا وإندونيسيا وكمبوديا والصين وكوبا ولاوس وطاجيكستان وتايلاند وإثيوبيا ودول أخرى.