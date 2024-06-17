أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أن نسبة الإشغال بالفنادق والقرى السياحية بلغت 100% خلال أول يومين بعيد الأضحى المبارك.

100 % نسبة الإشغال بالفنادق والقرى السياحية في بورسعيد

وأكد المحافظ، خلال متابعته جهود الأجهزة التنفيذية خلال إجازة العيد، أن الشبكة الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين.