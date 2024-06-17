محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "الأب القدوة" ترسيخا لدور الأب

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن بدء إطلاق مبادرة "الأب القدوة" التي تستهدف التأكيد على دور الأب في تأمين الكيان الأسري، في الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال .

وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق تلك المبادرة، تأكيدًا على معيار عطاء الأب والحاجة إلى استعادة الدور الأبوي داخل الأسر، خاصة مع زيادة التحديات والصعاب التي أصبحت تواجه الأسرة المصرية.



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية عن أنه سيستمر فتح باب التقدم للمسابقة حتى يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٦ /٢٠٢٤.

ياتى هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة والاهتمام بالأسرة المصرية، وتقديم النماذج الإيجابية للارتقاء بالمجتمع.