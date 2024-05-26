فرقة مكتبة دمنهور للتراث الشعبي تمثل محافظة البحيرة بمهرجان "طبول" الدولي

تشارك فرقة مكتبة مصر العامة بدمنهور للتراث الشعبي بعروض الدورة الـ11 للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية والذي يقام في الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو 2024 بمسرح سور القاهرة الشمالي وبيت السناري وقصر الأمير طاز بالقاهرة.

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 2024

ويقدم المهرجان خلال هذا العام "دورة المواويل الشعبية" وأهم تجمع لأجمل الأصوات التي تم اكتشافها من أقاليم مصر المختلفة وتكريم المطرب الشعبي الفنان محمد طه شخصية المهرجان لهذه الدورة، بالاضافة إلى "حوار الطبول من أجل السلام" لتعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب وتقديم الفنون التراثية الخاصة بكل بلد.

كما يقدم ولأول مرة أكبر تجمع مصري/دولي لفن العرائس والماريونيت والأقنعة تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب في إطار فعاليات المهرجان بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بمشاركة سفارتي بوليڤيا وكوريا الجنوبية.

من الجدير بالذكر ان مهرجان "طبول" يُقام بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار (الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي) وبنك القاهرة ومكتبة مصر العامة ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

موعد المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 2024

ينطلق اليوم المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الحادية عشرة، والذي سيستمر من 26 مايو إلى 1 يونيو 2024، سيتم افتتاح المهرجان بمشاركة جميع الفرق المشاركة في مسرح سور القاهرة الشمالي، الموجود بجوار باب النصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً. يُطلب من الحضور الحضور قبل ذلك بساعة، أي في الثامنة مساءً.

أعربت الفنانة انتصار عبد الفتاح، في تصريحات صحفية لها، عن سعادتها بمشاركة فرق من السفارات المقيمة في مصر، تمثل ثقافات مختلفة من جنوب السودان وفلسطين واليابان وكولومبيا والصين والهند وموريتانيا ومصر.

وأشارت إلى أن أكثر من 30 فرقة من وزارة الثقافة والفرق المستقلة في مختلف مناطق مصر ستشارك أيضًا. وأكدت أن عدد الدول المشاركة في المهرجان خلال الـ11 سنة الماضية بلغ أكثر من 170 دولة، حيث قدموا إبداعاتهم في حوار فني بديع يجمع بين الثقافات المختلفة.

وأضافت أن المهرجان يشهد فعاليات مهمة، بما في ذلك إقامة معرض وورش عمل في فنون الدمى والعرائس والماريونيت بإشراف الفنان محمد فوزي، ويشارك في هذا المعرض أكثر من 20 فنانًا وفنانة في فن العرائس والماريونيت.

وأكدت أن مصر تحتضن العديد من المواهب والأصوات الفنية التي يمكن اكتشافها، وأشارت سهام إلى أن فعاليات المهرجان ستقام في أربعة أماكن مختلفة، بما في ذلك مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار بوابة النصر، وساحة الهناجر، وقصر الأمير طاز، وبيت السناري بالسيدة زينب، ستبدأ العروض في الساعة التاسعة مساءً وسيكون الدخول مجانيًا.

أوضحت قيثارة أن المهرجان سيكرم عددًا من الشخصيات البارزة في المجال الفني، بما في ذلك المؤرخ الفني أندريه شاستيل من فرنسا، والشاعر والمفكر والأديب أباي قونانباييف من كازاخستان، والفنانة المعلومة بنت الميداح من موريتانيا، والدكتور محمد عمران، بالإضافة إلى نجاح إبراهيم رائدة فن العرائس والمطرب الشعبي محمد طه من مصر.