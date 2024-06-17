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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد

شواطئ بورسعيد
شواطئ بورسعيد
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شهدت شواطئ بورسعيد، إقبالا كبيرا، اليوم الاثنين، من أبناء بورسعيد وزوارها من مختلف محافظات الجمهورية، لقضاء ثاني أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقضى مواطنون أوقاتهم مابين الجلوس على الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر وتنظيم عدد من المسابقات الترفيهية وحفلات السمر، وبين النزول إلى البحر للسباحة، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة، وركوب الخيل والـ "بيتش باجي".

واستمتع الأطفال باللعب في مياه البحر على مقربة من الشاطئ، واستخدام أدوات الحفر البلاستيكية الخاصة بهم للهو في الرمال.

وبدأ سعر تأجير الكرسي من 20 جنيه ويرتفع إلى 75 جنيه في الشواطئ السياحية، بينما يمكن للأسرة الحصول على 4 كراسي وشمسية ومنضدة مقابل 100 جنيه في الشواطئ الشعبية.

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