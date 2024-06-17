صندوق الاستثمار الروسي: لقاح سبوتنيك تعرض لأكثر من 300 هجوم إعلامي منذ تسجيله

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي تسجيل أكثر من 300 هجوم إعلامي على لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا، داعيا إلى إنشاء آليات لمواجهة الهجمات الإعلامية من الدول غير الصديقة.

وأكد رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف - وفقا لما أورده موقع " روسيا اليوم" اليوم/ الاثنين/ - أن الصندوق الروسي تصدى بشكل نشط للمعلومات المضللة من خلال تنظيم أكثر من 50 دراسة ومنشورا علميا أجنبيا مخصصا للقاح الروسي لتأكيد فعاليته العالية.

وقال إن لقاح سبوتنيك شنت ضده حملة تضليل منسقة لمنع التطعيم في روسيا وعرقلة دخول اللقاح إلى الأسواق الخارجية.. حيث إن هذه الحملة بدأت منذ اليوم الأول ولم تقتصر على نشر الأخبار الكاذبة من الحسابات المزيفة فحسب بل تضمنت أيضا الاستخدام النشط في وسائل الإعلام الغربية والخبراء الغربيين.

وأضاف دميترييف "أن الهجمات المعلوماتية جرت عبر حسابات مزيفة ومصادر مجهولة إضافة الى أجهزة الاستخبارات البريطانية ووزارة الصحة الأمريكية" وفق قوله، مشيرا إلى "أن الصحة الأمريكية أقرت صراحة في تقرير لها بأنها عملت على إقناع البرازيل بعدم استخدام سبوتنيك"،على حد قوله.

وتابع دميترييف " قدمت وكالة أنباء غربية دليلا على الهجوم المنسق ضد اللقاحات غير الأمريكية، منذ بداية تسجيل لقاح سبوتنيك V، ولاحظنا حملة موجهة لتقويض الثقة في إنجازات العلماء الروس".

