نقابة أطباء الأسنان تقرر عقد الجمعية العمومية 5 يوليو المقبل

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، بالقاعة الكبرى مبنى دار الحكمة (نقابة الأطباء) شارع قصر العيني - جاردن سيتي - القاهرة، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وتابعت أنه سيتم فتح باب التسجيل للحضور من الساعة 11 صباحا، لمناقشة جدول الأعمال التالى، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969:-

1) التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية: -

- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023.

- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2) مناقشة السياسة العامة للنقابة: -

- كلمة النقيب العام. - تقرير الأمانة العامة. - تقرير أمانة الصندوق.

) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من :-

- الجهاز المركزي للمحاسبات.

- مراقب الحسابات.

5) تعيين مراقب للحسابات.

6) المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية -

- بخصوص الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول الطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم ( 11 ) لعام 2023.

7) ما يستجد من أعمال.