بالفيديو.. سميرة عبد العزيز تكشف سبب رفض أسرتها للتمثيل

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، سبب منعها من التمثيل من قبل أسرتها، رغم موهبتها الكبيرة وبدايتها في سن صغير.

قالت سميرة عبد العزيز في لقائها مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «كنت شايفة الفن منطلقي إني لازم أكون ممثلة».

وتابعت: «بدأت وأنا عمري 17 سنة ووالدي عارض رغبتي في أن أكون ممثلة في البداية، لكن عندما صعدت على المسرح لتكريمي من جمال عبد الناصر، واستلام الكأس عن مسرحيتي التي قدمتها في جامعة الإسكندرية وحصد المركز الأول على 3 جامعات».

وأضافت سميرة عبد العزيز: «والدي وافق بسبب حبه لجمال عبد الناصر كان يعشقه وقال لي، طالما الفن مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر لا أمانع عملك كممثلة ولكن في البداية تنتهي من دراستك الجامعية».

وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالرهبة والخوف وقت التكريم، معلقة: «مسكت إيد عبد الناصر ماسيبتهاش هو ماسك الكأس وأنا مسكت إيده ومنذ هذه اللحظة تملكتني سعادة غامرة».

وأوضحت أنه بعد تخرجها، والدها عيّنها مدرسة مواد تجارية، وكان هو مدرس رياضيات، ووقتها طلبت من إدارة المدرسة تكوين فريق تمثيل لكن لم تستكمل مشروعها بسبب ذهابها للقاهرة لتقديم مسرحية وطني عكا بعدما طلبها كرم مطاوع.

كما تحدثت سميرة عبد العزيز عن علاقتها بالفنانة الراحلة فاتن حمامة، التي بدأت في كواليس مسلسل ضمير أبلة حكمت، بسبب خطأ لغوي في أول يوم تصوير.

وقالت: «وجدت فاتن حمامة قالت كلمة عربي غلط في أول يوم تصوير بخطبة على مجموعة من البنات في مدرسة، وذهبت للمخرجة إنعام محمد علي وأخبرتها بالتصحيح لكن طلبت مني أن أخبر أنا فاتن حمامة لأن كلهم خايفين منها لكنها تقبلت النقد وقبلتني وطول عمري كنت أشوفها نجمة كبيرة في التمثيل وسعدت برد فعلها».