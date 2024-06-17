استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا في ثاني أيام العيد

قامت الوحدة المحلية لقرية بنى خالد بمركز سمالوط، اليوم الاثنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بإزالة حالة بناء على أرض أملاك دولة بمساحة 100 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وكان الدكتور سعيد محمد احمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، قام برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القرى والأحياء والإدارات الخدمية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه رئيس المركز بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز ومدينة سمالوط.

ووجه رئيس المركز رؤساء القرى والأحياء وجهات الولاية، بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال أجازة العيد للتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي طوال أيام عيد الأضحي لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتوبير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نفس السياق، قام رئيس قرية دلجا بمدينة ديرمواس والأجهزة المعاونة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بإزالة 2 حالة تعدي على الأرض الزراعية في المهد بقرية دلجا بمساحة قيراط و12 سهم، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان بديرمواس، بإزالة 2 حالة تعدي على الأرض الزراعية في المهد بقرية البدرمان بمساحة 2 قيراط و12 سهم، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد الدكتور رجب القايتي، رئيس مركز ديرمواس، علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الحالات التى تم إزالتها، للتأكد من عدم تكرار المخالفات مرة أخرى والتصدى بكل حزم لجميع صور وأشكال التعديات.

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