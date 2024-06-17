ads
الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إمام وخطيب المسجد الحرام: نحرص على أن تنعكس وحدة المسلمين على وجودهم في المشاعر

صالح بن حميد
صالح بن حميد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن السعودية حريصة على أن يكون المسلمون أمة واحدة وأن تنعكس وحدة المسلمين على وجودهم في المشاعر المقدسة.
وقال إمام وخطيب المسجد الحرام - في تصريح لقناة "الاخبارية" السعودية اليوم الاثنين - إن المملكة كانت جهودها موفقة وخططها ناجحة وتحترم الجميع وكل الفئات، معتبرا أن أي نوع من التشويه "خط أحمر".
وأضاف أن إن ما بذلته السعودية وما تقدمه في خدمة الحرمين الشريفين والمسلمين ساهم في انجاح موسم الحج هذا العام.
وشدد على أن المملكة كانت حريصة على أن تجعل موسم الحج آمنا وميسرا ولا تسمح بأي تجاوزات، مشيرا الى أن المقصود هو أن يتفرغ المسلمون لآداء مناسكهم.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا في وقت سابق اليوم/ الاثنين/ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

إمام وخطيب المسجد الحرام المسلمون المشاعر المقدسة