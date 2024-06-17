ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 37347 فلسطينيًا

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 255 على قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 10 شهداء و73 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة في غزة أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37347 شهيدا و85372 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأهابت الصحة في غزة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

