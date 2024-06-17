محافظ الجيزة يشهد توزيع 12.5 طن من لحوم الأضاحي على الأولى بالرعاية

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عملية توزيع 12.5 طن من لحوم الأضاحي علي عدد 6250 أسرة من عمال النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل وأحياء ومراكز المحافظة والفئات الأولى بالرعاية بواقع ٢ كيلو من اللحوم لكل أسرة والمقدمة من صندوق تحيا مصر.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن لحوم الأضاحي، يتم توزيعها بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء من خلال كشوف، تشمل أسماء وبيانات الحالات الأولى بالرعاية والعمال، تم مراجعتها تحت إشراف السكرتير المساعد بالمحافظة وذلك بهدف الوصول إلى جميع الحالات المستحقة.



واشاد محافظ الجيزة بأهمية صندوق تحيا مصر في التعاون مع المحافظة، بالعديد من الفعاليات المجتمعية التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق هذه المبادرة الهامة في أطار برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.



وتفقد المحافظ، سيارات حفظ وتبريد اللحوم للحفاظ علي جودتها وفعاليات التوزيع، مشيراً إلى أن عمليات الذبح بدأت في المجازر عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وتستمر إلى عصر آخر أيام التشريق، تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن صندوق تحيا مصر، وعددًا من الأطباء البيطريين للتأكد من سلامة رؤوس الماشية والذبح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

حضر الفعالية بمرافقة المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، و محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد مرسي ممثل صندوق تحيا مصر وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء مراكز اطفيح وأوسيم وسكرتير عموم الأحياء والمراكز والمدن .