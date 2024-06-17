التموين: استمرار عمل غرف العمليات المركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة الأسواق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية، استمرار عمل غرف العمليات المركزية التي وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشائها في الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين منذ يوم وقفة عيد الاضحى المبارك حتى الآن، وذلك لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع وتوافر الخبز وأسطوانات الغاز والوقود ايضاً بمحطات الوقود.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل اي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها والتأكد من حلها.

وأشار الى تلقيه يومياً تقرير مفصل من الغرف المركزية حول توافر السلع واستقرار الحالة التموينية وتوافر الخبز المدعم واسطوانات الغاز وتوافر الوقود، واضاف ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقرير يومي حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية.

ومن جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ان هناك متابعة بشكل دوري لغرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما أنه يتم تلقى تقارير يومية من الغرف المركزية الاخرى سواء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية او مديريات التموين.

واضاف ان مديريات التموين تسيير يومياً حملات على كل الأنشطة التجارية والتموينية والاسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر السلع والالتزام بتوفير السلع للمواطنين.