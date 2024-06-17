فى ثانى أيام عيد الأضحى.. استمرار أعمال النظافة بمدن المنيا

تكثف الوحدات المحلية بالمنيا من جهودها في متابعة أعمال النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق الوحدات المحلية والأحياء خلال ثاني عيد الأضحى المبارك
وفى هذا السياق تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك مجهودات الوحدات المحلية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورفع نقاط تجمعها، حيث قامت بعض الوحدات المحلية والأحياء بمركز ومدينة سمالوط برفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى الظهير الصحراوي الشرقي
وفي مدينة ديرمواس قام أحمد ثابت نائب رئيس المركز بمتابعة أعمال النظافة العامة وتفريغ صناديق القمامة ورفع مخلفات صلبة بمنطقة الشونة غرب ديرمواس ومنطقة السوق وشارع الحرية، مع تكليف قسم النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالفترة المسائية لتمتد حتى الساعة الحادية عشر مساءا، وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.
وقامت الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان بقيادة نصر ربيع رئيس القرية والأجهزة المعاونة بتكثيف أعمال النظافة العامة بمنطقة موقف سيارات الأجرة، ومحيط ساحات صلاة العيد، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بعدد من القرى.
كما تم إجراء صيانة بالإنارة العامة وإصلاح عدد من كشافات الإنارة العامة مع اتباع القواعد المعمول بها فيما يخص ترشيد استهلاك وتخفيف الأحمال.
كما قامت الوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبد المالك رئيس القرية والأجهزة المعاونة بأعمال نظافة عامة ورفع مخلفات صلبة بمدخل القرية ومنطقة البريد والموقف ومجمع المدارس.
وفي سياق متصل تفقد محمد فوزي العربي رئيس قرية تل بني عمران المعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل، وذلك تزامناً مع رفع درجة الاستعداد القصوى مع أول أيام العيد، مشدداً على الالتزام بالحمولة المقررة، واتباع إجراءات السلامة العامة ومنع التكدس والزحام بالمعديات.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة نظافة مكبرة بشوارع حى جنوب مدينة ملوى،تحت اشراف نواب رئيس المركز وبرئاسة رؤساء القرى والأحياء، حيثُ تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع خلال الفترتين الصباحية والمسائية.