سفاح التجمع.. هل خدع المحققين أثناء تمثيل جريمته بالسيارة وتمكن من الهرب؟

نفى مصدر مُطلع ما جرى تداوله بشأن هروب سفاح التجمع أثناء التحقيق معه نطاق محافظة بورسعيد في قضية اتهامه بإنهاء حياة أكثر من 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن.

حقيقة هروب سفاح التجمع أثناء التحقيق معه

وأكد المصدر أن "كريم" المُلقب بـ سفاح التجمع توجه برفقة قوة أمنية لتمثيل جريمته داخل "كومباوند" شهير بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة، حيث كان يستدرج إليه ضحاياه من النساء لممارسة الرذيلة وتعذيبهم كونه يمارس علاقات سادية معهن يتلذذ بها كما يتعاطى المخدرات معهن.

وأضاف المصدر أنه أثناء الجزء الأخير من تمثيل سفاح التجمع الجريمة بحمل الشخص الذي يؤدي دور الضحية ووضعها بالسيارة، تمكن من الفرار بالسيارة إلا أن أجهزة الأمن لاحقته وضيقت عليه الخناق وألقت القبض عليه سريعا بالتجمع الخامس.

وشدد المصدر على أن سفاح التجمع متواجد الآن داخل محبسه في أحد أقسام الشرطة ببورسعيد ولم يهرب خلال توجده نطاق بوسعيد وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها معه.

ويقف "كريم.س" أو كما يُطلق عليه سفاح التجمع أمام نيابة بورسعيد للتحقيق معه في قضية اتهامه بإنهاء حياة أكثر من 3 فتيات ليل، حيث تبين من التحقيقات أنه من مواليد محافظة الإسكندرية مواليد عام 1987 ويقيم بالتجمع الخامس في القاهرة ويحمل الجنسية الأمريكية وخريج الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعمل في مهنة تدريس اللغة الإنجليزية ثم جرى فصله، وعمل في التجارة لفترة، وكان متزوجا ولكنه انفصل عن زوجته ولديه ابن.

وألقت الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد القبض عليه أثناء محاولته التخلص من جثة أخر ضحاياه على أحد جانبي طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.