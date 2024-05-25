ممارسة الرذيلة وعنف ومخدرات.. مفاجآت صادمة في تحقيقات “سفاح التجمع”

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في محافظة بورسعيد مع المدعو "كريم" المُلقب بـ سفاح التجمع عن مفاجآت جديدة في قضية اتهامه بإنهاء حياة عدد من الفتيات وإلقاء جثثهم في طرق صحراوية.

وتبين من فحص الهاتف المحمول للمتهم "كريم.س" وجود قرابة 5 مقاطع فيديو مصورين لممارسة الرذيلة مع الضحايا وأعمال العنف ضدهم وكذلك تصويرهم بعد قتلهم.

واتضح من مقاطع الفيديو وجود علامات شرب المواد المخدرة وأنهن متجردات تماما من ملابسهن، وهناك أثار كدمات وجروح وخدوش.

وتبين من أقوال المتهم أمام جهات التحقيق أنه لا يتذكر عدد الضحايا بشكل دقيق حتى الآن لكنهم أكثر من 3 ضحايا وجميعهن من فتيات الليل.

وأظهرت التحقيقات والتحريات المبدئية عن الواقعة عقب القبض على المتهم أنه من مواليد محافظة الإسكندرية مواليد عام 1987 ويقيم بالتجمع الخامس في القاهرة ويحمل الجنسية الأمريكية وخريج الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعمل في مهنة تدريس اللغة الإنجليزية ثم جرى فصله، وعمل في التجارة لفترة، وكان متزوجا ولكنه انفصل عن زوجته.

ووجهت التحقيقات إليه أصابع الاتهام بإنهاء حياة أكثر من 3 سيدات عقب ممارسة الرذيلة معهم وإلقاء جثثهم بمناطق صحراوية نطاق محافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، وسقط في آخر جريمة ارتكبها في محافظة بورسعيد

وتبين أن لديه ممارسات سادية، ويتلذذ بالممارسة السادية مع السيدات بعد استقطابهم في كومباوند بالتجمع الخامس في القاهرة ثم يقوم بقتلهن عقب تناول جرعات من المواد المخدرة،كما تبين وجود آثار تعذيب على جثامين ضحاياه ما بين كدمات وخدوش وجروح.

وترجع عملية ضبط المتهم نطاق محافظة بورسعيد إلى اكتشاف رجال أمن بورسعيد، وجود جثمان لسيدة مطلقة مواليد عام 1997 على إحدى جنبات محور 30 يونيو بالقرب من مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، واتضح بعد إجراءات عديدة بواسطة النيابة العامة، أن الجثة ضمن مجموعة من الجثث التي جرى قتلها بنفس الطريقة، وترجع إلى سفاح التجمع.

وجاء الكشف عن الجريمة من خلال العثور على جثة سيدة بطريق بورسعيد، فحرر محضر بالواقعة وقامت أجهزة الأمن بتتبع سير القضية وتبين مقتل سيدتين بالقاهرة، كما جرى تتبع كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والسير في تفاصيل الحادث لكشف خيوط الجريمة، وتمكن رجال الشرطة إلى أن المتهم "يدعى ك.س" وراء ارتكاب تلك الجرائم.

وتقوم جهات التحقيق بفتح تحقيقات موسعة مع المتهم للوقوف حول نشاطة الإجرامي، ويجري استجواب المتهم لمعرفة جرائمه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.