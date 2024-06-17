إعلام إسرائيلي: حماس تتعافى في خان يونس وشمالي غزة لإظهار سيطرتها على الأرض

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تتعافى وتستعيد قوتها وفرض سيطرتها في خان يونس وشمالي قطاع غزة، وتبذل قصار جهدها لاستعادة زمام الأمور وإظهار السيطرة على الأرض.

منذ قليل، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية تجاه "كيبوتس نيريم" القريبة من قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي مدينة قلقيلية، استهدف عدد من المقاومين الفلسطينيين الحاجز الشمالي للمدينة بوابل من الرصاص الحي، بعد اقتحام جنود الجيش الإسرائيلي المدينة بعدد من الآليات العسكرية .

وأمس الأحد، كما أعلنت المقاومة الفلسطينية إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام معد مسبقًا وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح على مفترق النابلسي في تل الهوى غرب مدينة غزة.