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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام إسرائيلي: حماس تتعافى في خان يونس وشمالي غزة لإظهار سيطرتها على الأرض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تتعافى وتستعيد قوتها وفرض سيطرتها في خان يونس وشمالي قطاع غزة، وتبذل قصار جهدها لاستعادة زمام الأمور وإظهار السيطرة على الأرض.

منذ قليل، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية تجاه "كيبوتس نيريم" القريبة من قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي مدينة قلقيلية، استهدف عدد من المقاومين الفلسطينيين الحاجز الشمالي للمدينة بوابل من الرصاص الحي، بعد اقتحام جنود الجيش الإسرائيلي المدينة بعدد من الآليات العسكرية  . 

وأمس الأحد، كما أعلنت المقاومة الفلسطينية إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام معد مسبقًا وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح على مفترق النابلسي في تل الهوى غرب مدينة غزة.

إعلام إسرائيلي حماس خان يونس المقاومة الفلسطينية