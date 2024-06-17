المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه "كيبوتس نيريم" القريبة من قطاع غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية،اليوم الإثنين، رشقة صاروخية تجاه "كيبوتس نيريم" القريبة من قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أعلنت المقاومة الفلسطينية إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام معد مسبقًا وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح على مفترق النابلسي في تل الهوى غرب مدينة غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة "مقاط" في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة إلى 3 شهداء و4 إصابات إحداهما بحالة حرجة .

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 37337 شهيدا، وإصابة نحو 85،299 مصابا، بالإضافة إلى آلاف الضحايا تحت الأنقاض.