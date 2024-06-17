بسبب انفصاله عن زوجته.. موظف ينهي حياته قفزًا من الطابق الرابع بالجيزة

أقدم موظف على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع؛ لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة موظف، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.