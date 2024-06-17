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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. غارات وقصف مدفعي متواصل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات مكثفة تزامنا مع قصف مدفعي متواصل على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متواصلة على جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما نفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا شرق دير البلح وسط قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا في حي الزرقا شمال مدينة غزة، ونتج عن تلك الغارة حتى الآن، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة نحو 13 مواطنا فلسطينيا.

وفي شمال قطاع غزة، نفذت طائرات الاحتلال قصفا عنيفا على شقة سكنية تعود لعائلة "مقاط"، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين إحداهما بحالة حرجة  .

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