بكين.. تصادم بين سفينتين صينية وفيليبينية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت السلطات الصينية،اليوم الإثنين، تصادم بين سفينتين صينية وفلبينية في بحر الصين الجنوبي، جاء ذلك حسبما أعلن خفر السواحل الصيني في بيان له.

وأوضح خفر السواحل الصيني، أن سفينة فلبينية اقتربت بشكل خطير من سفينة صينية، مما أدى إلى وقوع تصادم، بعد أن دخلت السفينة الفلبينية بشكل غير قانوني لجزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.

كما أضاف بيان خفر السواحل الصيني، أن السفينة الفلبينية اقتربت عمدا وبشكل خطير من السفينة الصينية، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية بالسفينتين أو إي إصابات بشرية .