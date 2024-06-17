أتجوز عليها.. ربة منزل تضرم النيران بشقة زوجها في الوراق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل وأبناءها المتهمين بإضرام النيران في شقة زوج المتهم الأولي ووالد باقي المتهمين والتعدي عليه بالضرب لزواجه من سيدة أخرى بدائرة قسم شرطة الوراق.

حريق شقة في الوراق

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالتقابل مع مالك الشقة مسن في عقده السادس مصاب بكدمات وزوجته مصابة أيضا بكدمات اتهما زوجة مالك الشقة الأولي وأبنائه بالتعدي عليه وعلى زوجته الثانية وإضرام النيران بالشقة لزواجه من المصابة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.