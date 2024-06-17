البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم

أعلن البيت الأبيض، أن المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين سيزور إسرائيل اليوم الإثنين، لعقد محادثات مع مسؤولين لخفض التصعيد.

وقالت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن مسؤول، أنه من المزمع أن يصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى إسرائيل الاثنين، حيث يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.

أمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة وتحرير المحتجزين وتقديم الإغاثة الإنسانية والعمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين في المستقبل.

وأضاف بايدن أن العديد من الأبرياء قتلوا بما في ذلك آلاف الأطفال وفرت عائلات من منازلها وشهدت تدمير مجتمعاتها.

وأكد الرئيس الأمريكي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن اقتراح وقف إطلاق النار على 3 مراحل الذي قدمته إسرائيل إلى حماس يعد أفضل طريقة لإنهاء العنف في غزة وإنهاء الحرب.