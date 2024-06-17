سماع دوي انفجارات بمدينة رفح الفلسطينية وشمال مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي انفجارات بمدينة رفح الفلسطينية وشمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتشهد مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، اندلاع مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال المدينة ونشر الجنود في شوارعها، حيث أعلنت المقاومة في قلقيلية ا، أن مقاتليها تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن أماكن تواجد الجيش الإسرائيلي عند اقتحامه.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية، رشقة صاروخية تجاه "كيبوتس نيريم" القريبة من قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأوقعت المقاومة عدد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي في حقل ألغام معد مسبقًا واستهداف أفراد الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح على مفترق النابلسي في تل الهوى غرب مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، تحديدا بمحيط بركة الشيخ رضوان، نفذت طائرات الاحتلال قصفا عنيفا على شقة سكنية تعود لعائلة "مقاط"، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين إحداهما بحالة حرجة .