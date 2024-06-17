مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف بلدة "عيترون" جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية،اليوم الإثنين، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي نفذت قصفا استهدفت به بلدة "عيترون" جنوب لبنان.

وأمس الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير، وسيكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها.

يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي في تنفيذ رشقات صاروخية على جنوب لبنان، فاستهدف الطيران الإسرائيلي اليوم بلدة "كفركلا"، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على أحد المنازل الخالية في الأطراف الشرقية لبلدة شقرا لجهة الوادي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفا بالمدفعية استهدف أطراف بلدات الناقورة، وعلما الشعب، والضهيرة، ويارين، والزلوطية، وراميا، والقوزح.