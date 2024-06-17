ads
الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. افتتاح أولى ليالي عرض «مش روميو وجولييت» على المسرح القومي

عرض مش روميو وجولييت
عرض مش روميو وجولييت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفتتح الفنان د. أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي، أولى ليالي العرض المسرحي "مش روميو وجولييت" في التاسعة مساء اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على خشبة المسرح القومي بميدان العتبة.

"مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والمأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد، عبدالرحمن بودي، زياد، حمدي حسن، بمشاركة أعضاء الفرقة.

العرض موسيقى أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك محمد عبدالرازق، إضاءة ياسر شعلان، معالجة درامية أمين حداد، وإخراج عصام السيد.

مش روميو وجولييت المسرح القومي عيد الاضحى المبارك فرقة المسرح القومي البيت الفنى للمسرح ويليام شكسبير عصام السيد