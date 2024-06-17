اليوم.. افتتاح أولى ليالي عرض «مش روميو وجولييت» على المسرح القومي

يفتتح الفنان د. أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي، أولى ليالي العرض المسرحي "مش روميو وجولييت" في التاسعة مساء اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على خشبة المسرح القومي بميدان العتبة.

"مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والمأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد، عبدالرحمن بودي، زياد، حمدي حسن، بمشاركة أعضاء الفرقة.

العرض موسيقى أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك محمد عبدالرازق، إضاءة ياسر شعلان، معالجة درامية أمين حداد، وإخراج عصام السيد.