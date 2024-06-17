دعم ونضال مشترك.. دور نقابة الصحفيين المصريين مع نظيرتها الفلسطينية

تُقدم نقابة الصحفيين المصريين، نموذجًا فريدًا في دعمها ومساندتها لنظيرتها الفلسطينية، إيمانًا منها بوحدة القضية العربية المشتركة، وضرورة الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتتعدد أوجه التعاون والدعم بين النقابتين، ومن أهمّها الآتي:

الدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين

تُساند نقابة الصحفيين المصريين نظيرتها الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وتعمل على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة على حرية التعبير.

كما تُنظّم ندوات وورش عمل تدريبية لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

مد يد العون في ملف العلاج الطبي تُساهم النقابة المصرية في توفير العلاج الطبي للصحفيين الفلسطينيين المصابين خلال عملهم، وتسهيل حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

دعم حرية التنقل

تُساعد نقابة الصحفيين في تسهيل حركة مرور الصحفيين الفلسطينيين عبر معبر رفح، وتنظيم زيارات لهم إلى مصر للمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الصحفية.

التضامن في الفعاليات والمناسبات

تُشارك النقابة المصرية في مختلف الفعاليات والمناسبات التي تُنظّمها النقابة، تعبيرًا عن تضامنها ودعمها لقضية الأمة العربية العادلة.



وتُعدّ الاتفاقية التي وقّعتها النقابتان خلال الأيام الماضية نموذجًا بارزًا على عمق التعاون بينهما، حيث تضمّنت الاتفاقية العديد من البنود التي تُعزّز التعاون في مختلف المجالات،

ومن أهمّها:

- إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع الصحفيين في فلسطين.

- تنظيم تبادل الزيارات بين الصحفيين المصريين والفلسطينيين.

- التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

- التنسيق في المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية.

وتُؤكّد هذه الجهود على أنّ نقابة الصحفيين المصريين تُدرك تمامًا مسؤوليتها تجاه نظيرتها الفلسطينية، وأنّها ستظلّ داعمًا قويًا للصحفيين الفلسطينيين في نضالهم من أجل حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

ومن خلال هذا الدعم المتواصل، تُساهم نقابة الصحفيين المصريين في تعزيز صمود الصحفيين الفلسطينيين، ودعمهم في دورهم التنويري لنقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وختامًا، إنّ العلاقة بين نقابة الصحفيين المصريين ونظيرتها الفلسطينية تُجسّد أسمى معاني الأخوة والتضامن، وتُؤكّد على أنّ حرية الصحافة لا تُجزّأ، وأنّ الصحفيين العرب يقفون صفًا واحدًا في مواجهة الظلم والقمع.