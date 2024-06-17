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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدوما الروسي يدعو الغرب إلى عدم إملاء شروطه بشأن بحر آزوف

بحر آزوف
بحر آزوف
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دعا نائب الدوما الروسي عن جمهورية القرم، "ليونيد إيفليف" / اليوم الاثنين/ الدول الغربية التي وقّعت على بيان القمة في سويسرا إلى عدم إملاء شروطها فيما يتعلق بالوصول إلى بحر آزوف.
وأوضح "إيفليف" في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية -أن روسيا بنفسها هي التي ستقرر من سيسمح له بالدخول إلى بحرها الداخلي، مشيرا إلى أن بحر آزوف هو بحر داخلي لروسيا، وعلى الغرب أن يتصالح مع ذلك ويأخذه بالاعتبار عند رسم نداءاته السياسية الجديدة.
وأصبح بحر آزوف بحرًا داخليًا لروسيا بعد انضمام مناطق جديدة إليه في عام 2022: مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالإضافة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. قبل ذلك، كان البحر يعتبر المياه الداخلية لروسيا وأوكرانيا.

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