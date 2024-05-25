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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الخروف بـ12 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي في بورسعيد 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتابع أبناء محافظة بورسعيد أسعار الأضاحي هذا العام قبل قرابة الشهر من عيد الأضحى المبارك، في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد أسواق الأضاحي إقبالا من المواطنين على الشراء أسوة كل عام.

أسعار الأضاحي - محافظة بورسعيد

ويبحث أبناء بورسعيد عن أسعار الأضاحي في الأسواق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني لدى محال الجزارة قرابة 400 جنيه، بينما متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز 375 جنيهًا للكيلو.

ومن خلال متابعة أسعار لحوم الأضاحي في بورسعيد فإن سعر كيلو اللحم القائم الضأن يتراوح ما بين 200 إلى 220 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحم البقري القائم بين 165 إلى 180 جنيهًا، في الوقت الذي وصل سعر كيلو اللحم الجاموسي 150 جنيهًا.

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وعند البحث عن أسعار الأضاحي في محافظة بورسعيد فإن أسعار الخرفان أكثر ما يبحث عنه المصريون حيث يتراوح سعر الخروف البلدي من 9 إلى 12 ألف جنيه حسب الحجم، بينما بلغ يتراوح سعر الخروف المستورد من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

وفي أسواق الأضاحي "الشوادر" في بورسعيد فإنه عند متابعة أسعار الأضاحي تجد أنه يتراوح سعر الماعز البلدي ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، وسعر الماعز المستورد يبدأ من 4 آلاف جنيه حتى يتجاوز 5 آلاف جنيه. 

وتعتبر أسعار العجول من أهم ما يبحث عنه المواطنين خاصة طبقة الأغنياء، وكذلك طبقة متوسطي الدخل المتابعين لـ أسعار الأضاحي والذين يتشارك 4 أو 5 أفراد منهم في شراء العجل أو الأضحية بشكل عام، حيث يتراوح سعر العجل البلدي ما بين 60 إلى 80 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر العجل المستورد من 40 ألف جنيه ويصل إلى 60 ألف جنيه حسب حجمه.

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وعند متابعة أسعار الأضاحي فنجد أنها تتغير بشكل يومي حسب السوق وحجم الأضحية ومدى اقبال المواطنين على الشراء، في الوقت الذي ينتظر الكثير من المتابعين لـ أسعار الأضاحي إعلان محافظة بورسعيد عن أسعار الأضاحي 2024 من خلال مشروع الإنتاج الحيواني التابع للمحافظة.

وتضع محافظة بورسعيد بعد الإعلان عن أسعار الأضاحي 2024 شروطًا وتوجيهات مشددة للمواطنين عند ذبح الأضحية، وتوجه الأحياء بحظر الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة والصحة العامة، وتوفر عمليات الذبح داخل المجزر الآلي التابع لمحافظة بورسعيد.

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