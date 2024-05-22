عجل الجاموس بـ80 ألف جنيه.. أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة كفر الشيخ

يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي 2024، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، ومن أجل ذلك تحرص «البوابة نيوز» على أن تصحبكم في جولة للتعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة كفر الشيخ، حيث تشهد أسواق الماشية والأغنام في أسواق ومزارع كفر الشيخ، هبوطاً في أسعارها، مقارنة بالفترة الماضية على مدار 6 أشهر والتي ارتفعت فيها الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولكن كما يقول مربوا الماشية والأغنام، ومن المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة ما بين 10 و20% قبيل عيد الأضحى المبارك، نظرًا لزيادة الطلب لذبح الأضاحي.

ويقول محمد السعدني أحد كبار مُربي الماشية بكفر الشيخ، أن الأسعار شهدت الفترة الماضية انخفاضًا ملحوظًا، بعد نزول الدولار في السوق السوداء وتلاشيه تماماً، وهو ما أثر علي نزول سعر العلف المرتبط بسعر الدولار والذي كان وصل لـ75 جنيها ثم نجحت الدولة في القضاء على السوق السوداء، واستقر في البنوك لـ47.5، الأمر الذي أدى قيام الدولة بتوفيره واستيراد كميات كبيرة من العلف ساهمت في نزول الأسعار فيه بنسبة 25 %، وهو ما ترتب عليه نزول أسعار الماشية والأغنام مابين 10 و20%.

ويضيف السعدني، أن العجل الجاموس الكبير انخفض سعره من 100 ألف جنيه إلي 80 ألف جنيه وسعر البقر انخفض ما بين 10 لـ 15 ألف جنيه، ووصل سعر الجاموس القائم للكيلو من 150 إلي 160 جنيه بحسب العجل الذكر والأنثي، بينما وصل سعر البقر القائم مابين 160 إلي 170 جنيه.

ويوضح عمر محمد، تاجر أغنام، أن أسعار الأغنام والماعز انخفضت بنسبة 10 إلي 15% ووصل سعر الجدي القائم إلي 180 جنيه، والخرفان ما بين 200 إلي 220 جنيه للكيلو، والخروف البرقي من 200 إلى 210 جنيه والنعجة سعر الكيلو من 150 إلي 170 جنيه، وأن الأسعار ستشهد ارتفاعاً في الفترة المقبلة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبهم عبر المواطنون عن رغبتهم في نزول الأسعار بنسبة أكبر من الأسعار الحالية، لأن السعر الحالي سعر كبير مقارنة بالعامين الماضيين كما يقول علي حسني، وعبدالحميد شاكر، وخالد هلال مضيفين أن الأسعار الحقيقية للماشية المفترض أن لا تتجاوز حاجز ال70 ألف جنيه وليس 100 ألف جنيه، بعد انخفاض أسعار العلف.

وأكد إبراهيم راغب مواطن من كفر الشيخ ، أنه كان في السابق يشترك في الأضحية في الماشية مع 4 آخرون، ولكن بعد ارتفاع الأسعار هذا العام سيضطر للأشتراك مع 6 آخرون.

سعر الخروف ما بين 12 إلي 15 ألف جنيه

ويوضح رضا عبدالعاطي، مواطن بكفر الشيخ، أن سعر الخروف الذي يصلح الأضحية يصل سعره ما بين 12 إلي 15 ألف جنيه، بعد أن كان سعره من 6 إلي 8 آلاف جنيه.