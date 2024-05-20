كفر الشيخ تضع معايير ضم الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية لـ"التصالح"

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم اجتماعاً هاماً لمناقشة أعمال لجنة تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً لقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وشهد الاجتماع حضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ على أن اللجنة قد انتهت من وضع المعايير الخاصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف ضمّها لقانون التصالح في مخالفات البناء، معرباً عن حرص المحافظة على الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، ومواجهة مخالفات البناء والتصدى للعشوائية.

استنمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، مع العمل على سرعة البتّ فيها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، تعليمات صارمة بسرعة ضم الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى نطاقات التصالح السابق اعتمادها، وذلك بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ ووزارتي التنمية المحلية والزراعة.

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