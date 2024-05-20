الشهادة الإعدادية 2024| تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى من الامتحانات

أعلنت غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدم وجود شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية في مادتي اللغة الانجليزية، والجبر.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، والصف الأول الثانوي، من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات شكاوى من الطلاب ولم ترصد مخالفات.

وأضاف عبدالله، أن 61 ألف و481 طالب وطالبة، أدوا ثاني امتحانات الشهادة الاعدادية بـ343 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، في مادتي اللغة الانجليزية والجبر، ولم تتلق غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما أدى 30 ألف و713 طالبا وطالبة امتحان الصف الأول الثانوي في مادة الفيزياء والجغرافيا.



تعليم كفر الشيخ| 61 ألف و481 طالبا وطالبة أدوا الامتحان في مادة الجبر



وأكد، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 61 ألف و481 طالبا وطالبة، أدوا اليوم الامتحان في مادة الجبر بالفترة الأولى ومادة اللغة الإنجليزية بالفترة الثانية من خلال 343 لجنة أساسية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وغداً يؤدي الطلاب امتحان مادتي الهندسة والحاسب الآلي.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوى محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي البلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.