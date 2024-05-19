من 35 لـ 40 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار الأضاحي بالإسكندرية 2024

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي 2024، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، ومن أجل ذلك تحرص «البوابة نيوز» على أن تصحبكم في جولة للتعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة الإسكندرية.

سعر لحم عجول الجاموس الحي

شهدت أسعار الأضاحي، في سوق العامرية بالإسكندرية، ارتفاعًا قليلًا، مما تسبب في ضعف الإقبال على الشراء، حيث بلغ سعر لحم عجول الجاموس الحي للكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، بينما وصل سعر لحم عجول البقر الحي للكيلو الواحد 150 جنيهًا.

سعر العجول البقري

بينما بلغ سعر العجول البقري تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للرأس، وسعر العجول قبل العشر يتراوح بين 35 و40 ألف جنيه للرأس، وتعتبر هذه الأسعار أكثر ارتفاعًا عن العام الماضي، وهناك تجار تحدثوا أن الذبيح التي تزن 350 كيلو حتى 500 كيلو يكون سعرها أقل من الذبائح الأخرى وتكون مرغوبة من الزبائن.

كما أكد البعض الأخر أن ارتفاع الأسعار يأتي من خلال سعر الأعلاف، والتي شهدت أيضًا ارتفاع كبير، خلال الفترة الماضية، مشيرين أن سعر الأضحية التي يتم تربيتها في المنزل يكون مرتفع، مقارنة بالأضحية التي يتم تربيتها في مزارع التسمين، حيث يكون طعم اللحمة أفضل.

فضلًا عن لون اللحم القاتم والذي يدل على أن الأضحية تتغذى على الفول الصويا والأعلاف والعلائق، ويكون طعم اللحمة ألذ، واللون الأحمر الوردي بها منتشر، وتسجل ارتفاع 10 جنية على الكيلة الواحد، كما أن الماشية السائبة، تكون أفضل وأغلى في السعر من المربوطة، كمنها محملة أكثر بالدهون ويسجل الكيلة 147 إلى 150 كيلو.

أماكن لحجز الأضاحي لعام 2024

وهناك أماكن لحجز الأضاحي لعام 2024، تابعة لمنافذ وزارة الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية وفي محافظة الإسكندرية تحديدًا هناك ثلاث أماكن يمكن من خلال حجز الأضحية بأسعار مناسبة بخلاف أسعار السوق الخارجة وأبرزهم منفذ العامرية، ومنفذ المتراث، ومنفذ الجمرك.

تجميع صكوك الأضاحي 2024

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية أعلنت عن بدء تجميع صكوك الأضاحي 2024 بمحافظة الإسكندرية، ووفقا لذلك شهدت أسعار صكوك اللحوم لعيد الأضحى المبارك 2024، ارتفاع قليل عن العام الماضي.

وحددت وزارة الأوقاف قيمة صكوك الأضاحي، والتي وصل سعرها هذا العام للحوم المستوردة هو 6000 جنيه، وقيمة الصك للحوم البلدي هو 8500 جنيه، وسوف تقوم مديرية الأوقاف بتجميع الصكوك من اللحوم البلدي أو المستوردة، وتحولها إلى ذبائح ويتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا وأسر الأيتام والمستحقين الغير القادرين على شراء اللحوم.