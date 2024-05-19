الخروف بـ 11 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي 2024 في الشرقية

يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي 2024، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، ومن أجل ذلك تحرص «البوابة نيوز» على أن تصحبكم في جولة للتعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة الشرقية.

تشهد أسواق الأضاحي في الشرقية تراجعًا ملحوظًا هذا العام مع ركود في حركة البيع والشراء على غير المعتاد خاصة في مثل هذه الأيام، حيث كانت تسجل جميع الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في موسم عيد الأضحى كل عام؛ نظرا لكثرة الإقبال على شراء الأضاحي من الأبقار والأغنام لذبحها خلال أيام العيد.

وتراوحت أسعار الكيلو الحي القايم ما بين 120 و160 جنيها على عكس العام الماضي الذي وصل فيه سعر الكيلو ما بين 150 و180 جنيها كما استقر سعر كيلو اللحوم الحمراء المذبوحة عند 370 جنيه في معظم محلات الجزارة بدلا من 420 و400 جنيه.

وأكد عدد من تجار الماشية إن حالة من الركود تشهدها جميع الأسواق لأن هناك قلة طلب مما أدى إلى زيادة المعروض وبالتالي أدى إلى تراجع الأسعار في موسم الأضحية والذي ينتظره صغار المربين والتجار لتحقيق مكاسب قد تعوضهم عن خسائر سابقة.

وأشار محمد رمضان أحد التجار، إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الوقود وما تبعه من ارتفاع أسعار تكلفة نقل الماشي والعجول إلى الأسواق وارتفاع أسعار الأعلاف إلا أن أسعار الأضاحي هذا العام أرخص من العام الماضى، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو فى الأضحية الضانى يتراوح من 170 إلى 200 جنيهًا بينما سعر الكيلو فى الماعز من 190 الي 210 جنيهًا، أما سعر الكيلو فى الأضحية الجاموسى وصل 130 جنيهًا والأضحية البقرى سعر الكيلو بها من 150 إلى 170 جنيهًا، ويعد الكيلو فى الأضحية الجاموسى أو البقرى هذا العام أقل 10 جنيهات عن العام الماضى حيث كان سعر الكيلو فى الأضحية الجاموسى 140جنيهًا بينما البقرى 180 جنيهًا.

أسعار الأضاحي 2024| تراجع فى الطلب على لحوم الخراف والماعز

وأوضح إن الأيام الماضية شهدت تراجعًا فى الطلب على لحوم الخراف والماعز، حيث زاد الطلب على المعروض من الأضاحي الأخرى من العجول والجاموس، لافتا إلى أن أسعار الأضاحي 2024 ربما تشهد انخفاضًا أكثر من ذلك.

وقال طلعت السيد تاجر مواشي وخراف وماعز: إن أسعار الأضاحي 2024 في الشرقية أقل من القاهرة؛ نظرًا لأن المحافظة زراعية إلا أن حركة البيع أفضل هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية، فأسعار الخراف تبدأ من 9 آلاف جنيه للخروف الواحد بينما يسجل سعر الخروف الأوسيمي الكبير نحو 11 ألف جنيهًا ويسجل سعر الخروف اللبني 9 آلاف و500 جنيه وتصفي نحو 45 كيلو لحم فيما يسجل الخروف البلدي اللبني نحو 10 آلاف و200 جنيه ويصفي نحو 55 كيلو، لافتا إلى أن أسعار الكيلو القائم في المواشي يبدأ من 150 جنيه وحتي 170 في العجول وسعر كيلو اللحم الجاموسي قائم يبدأ من 140 جنيه وسعر الكيلو الماعز قائم يبدأ من 200 جنيه.

سعر الخروف الأوسيمي الكبير نحو 11 ألف جنيهًا

وأشار رمضان البدري، جزار، إلى أن أسعار الأضاحي 2024 أقل بنسبة 20% مقارنة بأسعار العام الماضي حيث كان أسعار العجول العام الماضي تتراوح ما بين 70 و90 ألف جنيه للعجل الذكر حسب الوزن أما البقر الانثى فكانت تتراوح ما بين 50 و60 ألف جنيه، بينما كانت تتراوح أسعار الجاموس ما بين 55 إلى 65 ألف جنيه وحسب الوزن، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يتغلبون على غلاء الأضاحي باشتراك أكثر من أسرة في أضحية واحدة.